Wiesentheid vor 1 Stunde

Fitplus eröffnet Studio in Wiesentheid

Einen weiteren Fitness-Center gibt es ab sofort in Wiesentheid. In der Korbacher Straße hat die Unternehmenskette Fit+ Club eine Niederlassung eröffnet, die künftig an 365 Tagen im Jahr jeweils von sechs bis 23 Uhr geöffnet ist.