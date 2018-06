"Fitness am Stadtbalkon": Trainieren und entspannen

Sportkurse finden oft in stickigen Turnhallen oder Fitnessstudios statt – bei „Fitness am Stadtbalkon“ ist das anders. Bei Pilates oder Zumba kann man hier am ehemaligen Gartenschaugelände die Sicht auf den Main und die Altstadt genießen. Und nach schweißtreibenden Übungen tief durchatmen.

Das Konzept der Veranstaltung des Kitzinger Stadtmarketingvereins kommt gut an, fast 25 Sportler sind heute zum Pilates gekommen, wie immer an den Donnerstagen im Sommer. Das Wetter ist ideal, die Sonne scheint und es ist nicht zu heiß.

Brigitte Lemsch vom Fitnessstudio Balance aus Kitzingen begrüßt die Gruppe: „Ihr könnt schon einmal stolz sein, dass ihr gekommen seid, während andere vor dem Fernseher sitzen“, motiviert Lemsch die Sportler, denn in diesem Moment läuft das WM-Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien.

45 Minuten lang leitet Lemsch die Sportler an und erzählt auch zu Hintergründen der Sportart: „Das Geheimnis von Pilates liegt darin, die Mitte, das sogenannte Powerhouse, zu stabilisieren.“ Die Übungen im Pilates legen den Schwerpunkt auf Kräftigung und Dehnung. Auch die Balance spielt eine große Rolle.

Spontan vorbeikommen

Das Ende der Stunde läuten die Kirchenglocken ein. Bei „Fitness am Stadtbalkon“ kann jeder mitmachen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Kurse sind kostenlos. Von Mai bis September finden jeden Donnerstag Kurse am frühen Abend statt, circa einmal pro Monat auch Samstagvormittag.

Im Angebot sind schnelle und rhythmische Kurse wie Zumba, Aerobic und Bauch, Peine, Po. Aber auch ruhige Sportarten wie Yoga, Pilates und Rückengymnastik sind dabei. Das Programm gibt es auf der Homepage des Stadtmarketings.