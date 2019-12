Kitzingen vor 25 Minuten

Fit für Frankreich

Im letzten Schuljahr haben erstmals wieder Schülerinnen am Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen das DELF-Zertifikat erworben und damit ihre Französischkenntnisse in einer weltweit anerkannten schulunabhängigen Prüfung unter Beweis gestellt. Jetzt erhielten Mareike Preun, Eva Troll und Yasmin Olimova ihre Diplome vom französischen Bildungsministerium, wie es in einer Mitteilung heißt. Ein ganz besonderer Erfolg ist dabei, dass die beiden Teilnehmerinnen aus der 11. Klasse bereits die B2 - Prüfung bestanden und damit Kenntnisse auf Abiturniveau nachgewiesen haben, so die Schule. Auch in diesem Schuljahr bereiten sich wieder Schüler der 10.Klassen und der Oberstufe darauf vor, am Ende ihrer schulischen Französischlaufbahn das DELF als internationale Zusatzqualifikation abzulegen.