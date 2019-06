Kitzingen vor 1 Stunde

„Fit ?– aber sicher!“ an der Grundschule

Einen Aktionstag passend zum Jahresmotto „Fit? Aber sicher!“ veranstaltete die Grundschule Kitzingen Siedlung in Kooperation mit örtlichen Vereinen und Sicherheitsorganisationen. Bei einem breiten Angebot gab es für die Grundschüler viel zu entdecken, heißt es in einer Pressemitteilung. In Workshops rund um Fitness konnten die Kinder Einblicke in Ballsportarten wie Hockey (Bild), Tennis, Handball oder auch in Selbstverteidigung oder Gardetanz gewinnen, beim Jonglieren und Akrobatik, beim Fahrradparcours und den Twister-Fahrzeugen war Geschick gefragt, beim Fallschirmschwungtuch oder der Weltkugel wurde auch Teamgeist gefordert. An den Stationen der Feuerwehr und der Polizei wurde das Thema Sicherheit groß geschrieben.