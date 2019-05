Kitzingen vor 21 Minuten

Firmung der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig

Abt Michael von Münsterschwarzach spendete 46 Firmlingen aus der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land und der PfarreiSt. Ludwig Marktbreit die Firmung, so eine Mitteilung. Er rief sie dazu auf, Widerstand zu leisten gegen die Verführungen unserer Zeit, wie Drogen oder Gewaltfilme und sich für das Gute einzusetzen durch den Geist Gottes, der wie ein stürmischer Wind - selber nicht sichtbar - an seinen Wirkungen erkannt wird. Die Jugendlichen und ihre Paten sollten sich gegenseitig Mut in ihren Ängsten zusprechen. Die gemeinsame Vorbereitung auf die Firmung erfolgtedurch ein Team unter Federführung von Gemeindereferentin Erika Gerspitzer.