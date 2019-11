Eine gut sortierte Auswahl an Kleidung für das Baby, bis hin zum Schulkind, Schuhe sowieso und dazu Spielwaren, Puzzle, Bücher, Kinderfahrzeuge, Babybedarf, Mobiliar sind im Sortiment des neu eröffneten Kinderseconhands zu finden. Ab sofort können Eltern in Wiesentheid gut gebrauchte Kindersachen für einen fairen Preis erwerben, in Sandras Rappelkiste.

Inspiriert durch die Second-Hand-Basare des Kindergartens, bei denen Rappelkiste-Inhaberin Sandra Drechsler seit vielen Jahren engagiert mit anpackt, kam die sechsunddreißigjährige, vierfache Mutter auf die Idee, man könne doch eigentlich ganzjährig Secondhand-Ware anbieten und verwirklichte so ihren Traum vom eigenen Laden Am Bahnhof 1.

Der erste Bürgermeister des Marktes Wiesentheid, Werner Knaier, kam als einer der ersten Gäste am Eröffnungstag in die Ladenräume und gratulierte der jungen Unternehmerin. Knaier lobte den Mut und die Idee. Er freue sich, dass in einem seit längerer Zeit leerstehenden Bürogebäude Leben einziehe. Geöffnet ist die Rappelkiste immer Vormittags von neun bis dreizehn Uhr.