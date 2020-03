Iphofen vor 55 Minuten

Firmen & Fakten: Vinothek Iphofen öffnet ihre Türen

Pünktlich zur 11. Fränkischen Feinschmecker am 7. und 8. März öffnet die Vinothek Iphofen wieder ihre Türen. Mit Unterstützung von Lisa Berger hat die Stadt Iphofen eine Übergangslösung organisiert, bis ein neuer Pächter gefunden ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben der Weinauswahl von 20 Iphöfer Winzern sind am Feinschmeckermesse-Wochenende sechs Winzer persönlich vor Ort und präsentieren zusätzlich zwölf Weine. Ab Donnerstag, 12. März, empfängt die Iphöfer Vinothek ihre Gäste von Donnerstag bis Montag, jeweils von 11 bis 19 Uhr. Kurzfristig sind auch noch Termine zur Kommunion und Konfirmation frei.