Wiesentheid vor 1 Stunde

Firmen & Fakten: Türkischer Rasthof in neuem Gebäude

Bereits seit einigen Tagen hat der Rasthof Körfez 61 im Gewerbegebiet in Wiesentheid in neuen Räumen geöffnet.Über 100 Lkw können auf dem Grundstück parken. Das türkische Wort Körfez bedeutet in etwa „Hafen für Lkw“, und als solchen sehen ihn die Betreiber Asli und Zafer Sentürk. Auf einer Fläche von 800 Quadratmetern bietet das gesamte Gebäude im Industriegebiet Arthölzl in Richtung Rüdenhausen einiges für Auto- und Fernfahrer.