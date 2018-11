Firmen & Fakten: Raiffeisenbank Volkacher Mainschleife-Wiesentheid hat gewählt

Bei der Wahl der Mitgliedervertreter der Raiffeisenbank Volkacher Mainschleife-Wiesentheid wurde ein neuer Weg beschritten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Wahl erfolgte nicht mehr im Rahmen von abendlichen Wahlveranstaltungen in den Wahlbezirken. Die Bank lud statt dessen ihre Mitglieder zur Wahl in die Geschäftsstellen ein und ließ sich am Wahlsonntag ein vielseitiges Rahmenprogramm einfallen. Für die Bewirtung der Gäste sorgten die örtlichen Vereine. Die Kindergärten im Geschäftsgebiet freuten sich über Spenden von fast 9000 Euro. Über 2700 Mitglieder haben am Wahlsonntag ihre Stimme abgegeben und ihre Vertreter für die nächsten vier Jahre gewählt.