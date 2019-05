Firmen & Fakten:Noack Kundentag in der Karl-Knauf-Halle

"Holzpackmittel im nationalen und internationalen Transport" lautete das Thema, zu dem die in Iphofen ansässige Firma Noack Kunden und Partner in die Karl-Knauf-Halle eingeladen hatte. Im Publikum vertreten waren die Branchen aus Automobilindustrie, Automotive, Anlagen- und Maschinenbau, sowie Papier- und Bauindustrie. Aus den Netzwerkbereich Versicherungen, Unternehmens. und Steuerberater, heißt in der Mitteilung der Firma. Fachvorträge rund um die Holzverpackung, wie Korrosionsschutz, Statik, Konstruktion, der Bereich Logistik sowie der dazugehörige Versicherungsschutz standen im Mittelpunkt der Tagung. Mit diesem 1. Symposium hat Noack eine Vortragsreihe begonnen, die nach Bedarf im Jahres- oder Zweijahresrhythmus angeboten wird. Es werden dann immer aktuelle Themen aus der Branche aufgezeigt und erörtert werden.