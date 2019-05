Firmen & Fakten:Neuer Gastronomieleiter im Hotel Freihof

Mit Christian Rudert hat das Hotel Freihof in Prichsenstadt hat einen neuen Gastronomieleiter. Rudert, gelernter Restaurantfachmann, Sommelier und geprüfter Wirtschaftsfachwirt, war zuletzt als Betriebsleiter im privat geführten Gastronomiebetrieb Rebgut tätig. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der gehobenen Gastronomie sowie seiner Weinexpertise komplettiert er seit Januar das Managementteam des privat geführten Hotels Freihof.

„Wir sind davon überzeugt, mit Christian Rudert eine Bereicherung für unser Unternehmen gefunden zu haben, der uns dabei begleiten wird, den Freihof auf das nächste Level an Qualität, Serviceorientierung am Gast und Vielfalt an kulinarischen Erlebnissen zu heben“, wird die Geschäftsführerin des Freihofs Mona Braun in der Mitteilung zitiert.