Kitzingen vor 17 Minuten

Firmen & Fakten: Neue Packstation am Kitzinger Aldi

Die Deutsche Post hat am Freitag eine neue Packstation in Kitzingen in Betrieb genommen. Die Packstation am Aldi-Markt in der Siegfried-Wilke-Straße 10 bietet laut Pressemitteilung 76 Fächer und steht Postkunden ab sofort zur Verfügung.