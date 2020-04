Firmen & Fakten: Nachhaltigkeit bei Sommeracher Winzern

Nach einjähriger Vorbereitungszeit haben die Winzerfamilien der Sommeracher Genossenschaft die Zertifizierung nach den Standards des Verbandes Fair and Green e.V. erfolgreich bestanden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Weine des Jahrgangs 2019 dürfen das in der Weinwelt anerkannte Siegel für nachhaltiges Wirtschaften tragen. Von der Betriebsführung über Wertschöpfungsketten, Ressourcenschonung und Ökologie bis hin zu gesellschaftlichen Aspekten verpflichten sich die Sommeracher Winzer zu einer weiteren kontinuierlichen Entwicklung mit dem Ziel, den Fußabdruck ihres Handelns auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.

"Wir denken nicht in Jahrgängen, sondern in Generationen, so lautet eine unserer Andersdenkerregeln", wird Frank Dietrich, Vorstandsvorsitzender der Sommeracher Ortsgenossenschaft, in der Mitteilung zitiert.