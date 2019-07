Rödelsee vor 1 Stunde

Firmen & Fakten: Ladesäule für Elektroautos am Dorfgraben

Am Dorfgraben in Rödelsee können ab sofort zwei Elektroautos gleichzeitig mit Ökostrom geladen werden. Bürgermeister Burkhard Klein hat zusammen mit Jürgen Lang, Betreuer für kommunale Kunden bei der N-Ergie Aktiengesellschaft, eine Ladesäule in Betrieb genommen.Die Ladesäule hat zwei Typ2-Steckdosen, jeweils mit einer Leistung von 22 Kilowatt. Die beiden anliegenden Parkplätze sind ausschließlich für Elektroautos vorgesehen, die dort aufgeladen werden können.