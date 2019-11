Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Firmen & Fakten: Ladesäule an der Abtei Münsterschwarzach

Am Besucherparkplatz der Abtei Münsterschwarzach können ab sofort zwei Elektroautos gleichzeitig mit Ökostrom aus der Region geladen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Bürgermeister Volker Schmitt hat gemeinsam mit Rainer Kleedörfer, Leiter Unternehmensentwicklung bei der N-Ergie Aktiengesellschaft und Markus Rützel, Koordinator des Ladeverbund, die neue Ladesäule symbolisch in Betrieb genommen.