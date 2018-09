Firmen & Fakten: Herbert Friederich 40 Jahre im Unternehmen Knauf

Firmen & Fakten

Herbert Friederich aus Mainbernheim feierte sein 40-jähriges Arbeitsjubiläum im Unternehmen Knauf. Mit der Ausbildung zum Chemielaboranten begann der Jubilar am 1. September 1978 seine berufliche Laufbahn, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach seiner Ausbildungszeit war das Knauf Zentrallabor, Abteilung Maschinenputzgipse, sein erster Tätigkeitsbereich. Nachdem sich Herbert Friederich gut mit der Materie Gips als Bindemittel auseinandergesetzt hatte, wechselte er nach zwei Jahren in die Abteilung Bauprodukte um pulver- und pastenförmige Produkte zu entwickeln. 1985 ging im Unternehmen Knauf für diese Art von Produkten eine neue Produktionsanlage in Betrieb. Hier war die Mitarbeit des Betriebsjubilars an der Anpassung von Rezepturen vieler Produkte an den vollautomatischen Herstellungsprozess gefordert.

Seit 1999 ist Herbert Friederich für die Betreuung aller im Unternehmen Knauf produzierten Grundierungen und Haftbrücken und deren Weiterentwicklung verantwortlich. Neben seinem umfangreichen Aufgabengebiet hat Herbert Friederich eine berufsbegleitende Weiterbildung zum Industriemeister Chemie erfolgreich absolviert. Darüber hinaus setzt er sich seit 13 Jahren im Betriebsrat für die Belange der Belegschaft ein und fast elf Jahre war er stellvertretender Betriebsratsvorsitzender.

Bei einer internen Feier gratulierten ihm Markus Biebl, Leiter der Forschung und Entwicklung, Christian Engert, Forschungsfeldleiter Bauchemie, Carlo Knauf und Jörg Schanow von der Geschäftsleitung und der Betriebsratsvorsitzende Klaus Moik.