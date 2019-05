Firmen & Fakten: Heilpraktikerin eröffnet Praxis

Wer auf naturheitliche Heilmethoden setzt, hat in Iphofen eine neue Anlaufstelle. In der Langen Gasse 17 eröffnete die Heilpraktikerin Alexandra Bähr ihre Praxis, in der sie nach ihrem Leitwort "vital, gesund, heilsam, natürlich" ganzheitlich ausgerichtet praktiziert. Gerät das Körper-Geist-Seele-Gleichgewicht des Menschen aus dem Gleichgewicht, ist von Krankheit die Rede. Deshalb will Alexandra Bähr den Menschen zum Gleichgewicht und damit zu Gesundheit und Wohlbefinden zurückführen. "So individuell wie der Einzelne ist auch der Weg, der gegangen werden muss", betont die Heilpraktikerin. Nach Ausbildung und Teilnahme an ergänzenden Seminaren erhielt die Heilpraktikerin 2016 die Erlaubnis zur Ausübung ihrer Tätigkeit. Zuvor sammelte sie Erfahrung in einer fachärztlichen Praxis und beschäftigte sich mit Kräutern und Pflanzen sowie deren heilender Wirkung. Bähr setzt auch auf ganzheitliche Konzepte der antroposophischen Medizin, um ihren Patienten helfen zu können. Termine können vereinbart werden unter 0174/3902499 oder hp-baehr@t-online.de