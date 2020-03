Volkach vor 59 Minuten

Firmen & Fakten: "Großes Gold" für Weingut Römmert

Das Weingut Römmert in Volkach erhält für seine Rieslaner Beerenauslese eine begehrte Auszeichnung beim internationalen Weinpreis Mundus Vini. 268 Weinexperten aus 54 Ländern verkosteten knapp 7500 Weine aus aller Welt beim 26. Großen Internationalen Weinpreis Mundus Vini, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der verdeckten Verkostung zeichneten die Experten die 2018 Volkacher Ratsherr Rieslaner Beerenauslese mit der Auszeichnung "Großes Gold" aus. Diese wurde für den Jahrgang lediglich an sechs deutsche Weine vergeben. Außerdem erhielt das Weingut in Volkach jeweils eine Silbermedaille für ihren 2018 Volkacher Ratsherr Riesling Auslese und 2018 Escherndorfer Lump Sylvaner trocken.