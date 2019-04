Kitzingen vor 1 Stunde

Firmen & Fakten: E-Mobility-Veranstaltung Event “Meet & Charge”

Mit dem Meet & Charge bot das unterfränkische Unternehmen chargeIT in Kitzingen einen Informations- & Erlebnistag rund um die E-Mobilität. Im Innopark fanden sich viele Interessenten aus Stadtwerken und Unternehmen ein und holten sich bei kurzen, spannenden Vorträgen viele nützliche Informationen ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter anderem standen die Themen Lastmanagement und Eichrecht im Mittelpunkt. Zudem erlangten die Teilnehmer einen Einblick in aktuelle Produktinnovationen, die Lademeile und Entwicklungsumgebung. Abgerundet wurde das Programm durch die Möglichkeit von Probefahrten mit E-Autos.