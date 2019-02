Firmen & Fakten: Breitbandausbau Schwarzach in Betrieb

Es ist so weit: Der Breitbandausbau in Schwarzach am Main ist in Betrieb. Nach einer ersten Teilinbetriebnahme sind ab sofort auch für die Glasfaserhausanschlüsse im Erschließungsgebiet schnelle VDSL-Bandbreiten bestellbar. Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Die Telekom hat dafür über 21 Kilometer Glasfaserkabel verlegt sowie drei Multifunktionsgehäuse und fünf Glasfasernetzverteiler neu aufgestellt oder mit neuer Technik ausgestattet, heißt es in einer Pressemitteilung. „Eine moderne Infrastruktur ist ein digitaler Standortvorteil – für jeden Haushalt, jede Immobilie und die gesamte Marktgemeinde“, wird Bürgermeister Volker Schmitt in dem Schreiben zitiert.