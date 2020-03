Firmen & Fakten: André Reitmeier feiert 25-jähriges Bestehen

Am Samstag feierte die Bau- und Möbelschreinerei Andre`Reitmeier GmbH in Albertshofen ihr 25-jähriges Betriebsbestehen. Gelernt hat André Reitmeier 1988 bei der damals ortsansässigen Schreinerei Wittstatt und absolvierte 1995 im Alter von 23 Jahren mit großem Erfolg seine Meisterprüfung. Gleich darauf übernahm der junge Schreinermeister die Schreinerei in der Spinnenbergstraße, welche sein Urgroßvater Friedrich Will 1877 aufgebaut hatte. Dessen Sohn Paulus Will übernahm die Schreinerei 1908 und führte diese 40 Jahre lang bis zur Übergabe 1948 an seinen Sohn Andreas Will. Als dieser 1967 verstarb, wurde der Betrieb von seinem Schwager Harry Feiertag weiter geführt.

André Reitmeier vergrößerte die Bau- und Möbelschreinerei, baute sich eine neue Werkstatt auf dem Gelände, bildete einige Lehrlinge aus und arbeitet viel im Privatkundenbereich. Im Innen- und Außenbereich stehen viele Maßanfertigungen von Möbeln, Küchen, Treppen, Terrassen und Pergolen auf dem Programm.

Bürgermeister Horst Reuther gratulierte zum 25-jährigen Betriebsjubiläum und zeigte sich stolz, so eine traditionsreiche Schreinerei in Albertshofen zu haben, die André Reitmeier in vierter Generation weiterführt.