Wiesentheid vor 46 Minuten

Firmen & Fakten: 15 Jahre Postfiliale im Haus der Geschenke

Seit 15 Jahren befindet sich die Filiale der Deutschen Post AG in Wiesentheid im "Haus der Geschenke" von Christiane Fechner in der Schönbornstraße. Das war Anlass für die Deutsche Post AG, sich beim Partner vor Ort zu bedanken, heißt es in einer Pressemitteilung. Friedhelm Schlitt als regionaler Beauftragter würdigte die Familie Fechner, dass sie zum Erhalt der postalischen Infrastruktur in Wiesentheid beitrage und Vertriebsmanager Hans-Peter Greßano überreichte einen Blumenstrauß als Geschenk. Auch für den Markt Wiesentheid als Unterzentrum sei es wichtig, eine Postfiliale vor Ort zu haben, hob Bürgermeister Werner Knaier hervor. Das sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich. "Wir brauchen die Post in Wiesentheid", sagte er. In den Räumen beim Haus der Geschenke sei die Einrichtung bestens untergebracht, hoffentlich noch viele Jahre, so Knaier.