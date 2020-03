Kitzingen vor 1 Stunde

Firma schenkt lokalen Unternehmen kostenlose Bodenaufkleber

Spezielle Bodenaufkleber, wie beispielsweise „Bitte Abstand halten“ stellt derzeit kostenlos das Team der Kitzinger Firma Höhn lokalen Unternehmen wie Apotheken, Ärzten und Einzelhändlern zur Verfügung. Kunden oder Mitarbeiter würden so nochmals sensibilisiert, wie wichtig es ist, in Zeiten von Corona Abstand zu den Mitmenschen zu halten, heißt es in einer Pressemitteilung. Aktuell hat das Höhn-Team rund 700 Aufkleber produziert, die kostenlos bereitgestellt werden. Die Abnahmemenge ist derzrit auf fünf Stück pro Unternehmen begrenzt, damit möglichst viele davon profitieren können, so die Mitteilung.