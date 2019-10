Wiesentheid vor 3 Stunden

Fingerstyle-Gitarrist zu Gast im Kuhstall

Am Mittwoch, 23. Oktober, kommt der australische Gitarrist Michael Fix in den Wiesentheider Kuhstall. Der Fingerstyle-Gitarrist aus der Millionenstadt Brisbane in Australien tourt seit über 30 Jahren durch die Welt. Er spielt eigene Werke und Werke anderer Musiker, wobei er keine Genre-Grenzen kennt. Das Repertoire des Australiers umfasst laut Pressemitteilung außer Jazz, Blues, keltischer und australischer Volksmusik auch Country und klassische Musik. So spielt er auf seiner sechs- oder zwölfsaitigen Gitarre Werke wie die bekannte Toccata und Fuge in d-Moll von Johann Sebastian Bach oder den Bolero von Ravel genauso wie Africa der Popband Toto oder ein Beatles-Medley. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Karten zu 14 Euro gibt es im Vorverkauf per E-Mail an: Andreas.Liebald@gmx.de sowie zu 16 Euro an der Abendkasse.