Fingerstyle-Gitarrist Peter Kroll-Ploeger im Kuhstall

Der Fingerstyle-Gitarrist Peter Kroll-Ploeger aus Mühlheim an der Ruhr steht seit 40 Jahren auf der Bühne und hat schon viele Länder bereist. An diesem Freitag, 17. Januar, steht er ab 19.30 Uhr im Kuhstall in Wiesentheid auf der Bühne.

Der bekennende Ruhrpottler spielt Stücke von bekannten Gitarrenvirtuosen wie Chet Atkins oder Don Ross, aber auch eigene Kompositionen. Peter Kroll-Ploeger ersetzt mit seiner Gitarre klanglich gleich eine ganze Band, wenn er in die Saiten seines Instruments greift, heißt es in einer Pressemiteilung. Er hat schon mit vielen bekannten Musikern gespielt, unter anderem mit Peter Finger, Werner Lämmerhirt, Joscho Stefan und Don Ross.

Karten zu 12 Euro gibt es im Vorverkauf per E-Mail an: Andreas.Liebald@gmx.de sowie zu 15 Euro an der Abendkasse.