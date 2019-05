Finanzspritze für Kindermusical Hotel Happiness

Der Kinder- und Jugendchor Young Harmony aus Mainstockheim feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Das soll unter anderem mit der Uraufführung des neuen Kindermusicals „Hotel Happiness“ aus der Feder von Chordirektor Uwe Ungerer im Herbst gefeiert werden.

Um die jungen Sänger zu unterstützen, beschlossen Autor Paul Hartmann und Doris Jünger, die vor kurzem im Dettelbacher Kultur- und Kommunikationszentrum bei ihrer Lesung „A saudumms Gschmarr“ Spenden in Höhe von 200 Euro eingenommen hatten, das Geld dem Chor zu übergeben.

Die Premiere des Musicals "Hotel Happiness" findet am 27. Oktober in der Mehrzweckhalle in Mainstockheim statt, weitere Aufführungen sind am 29. Oktober sowie 1. und 2. November.