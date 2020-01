Kitzingen vor 1 Stunde

Finanzamt hat ein Herz für Tiere

Claudia Leimeter, Leiterin des Finanzamts Kitzingen, überreichte einen Scheck über 500 Euro an Gerd Menche, Vorsitzender des Tierschutzvereins Kitzingen, sowie an Angela Drabant, Leiterin des Tierheims Kitzingen. Claudia Leimeter berichtete vom Engagement ihrer Mitarbeiter und Anwärter des Finanzamts Kitzingen, die wieder beim Gesundheitstag und der Weihnachtsfeier Gutes tun wollten, heißt es in einer Pressemitteilung. Diesmal dachten sie an die vielen Zeitungsartikel, die auf die Platznot im Tierheim aufgrund vieler ausgesetzter oder vernachlässigter Tiere und auf die Notwendigkeit eines Neubaus hingewiesen haben. Wie vergangenes Jahr sammelten dann die Mitarbeiter Sachspenden, die anschließend wieder vom Personalratsvorsitzenden Horst Ebert während der Weihnachtsfeier mit Begeisterung versteigert wurde. Gerd Menche und Angela Drabant bedankten sich im Namen aller Tiere für die Spende der Mitarbeiter des Finanzamts Kitzingen, die letztendlich dem Wohlergehender leidender Tiere zugutekommt.