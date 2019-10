Finally Folk mit Acoustic Revolution

Folkpopbluegrasscountryclassicrock präsentieren die Mehrfachgewinner des Deutschen Rock- und Pop-Preises, Acoustic Revolution, an diesem Samstag, 5. Oktober, um 20 Uhr in der Alten Synagoge in Kitzingen.

Acoustic Revolution stehen laut Pressemitteilung für eine Reduktion auf das musikalisch Wesentliche – und das sei ganz und gar kein Gegensatz zu der Energie, die das Trio mit seiner Musik verbreitet. „Finally Folk“ heißt ihr viertes Album, für das zum ersten Mal weder Schlagzeug noch Effekte eingesetzt wurden und das die Songs genauso präsentiert, wie sie auch live auf der Bühne gespielt werden.

Der Titel ist vielleicht auch eine zynische Antwort auf die ewige Frage nach der Genre-Schublade. Dabei hat das Trio für sich inzwischen längst eine neue geschaffen und fasst mit einem schmunzelnden Auge das zusammen, was die Band mit Banjo, Gitarre, Kontrabass, Mandoline und geballter Spielfreude präsentiert: Die Eingängigkeit des Pop trifft auf coolen Bluegrass und Country, verbindet sich mit dem Instrumentarium des Folk und der Power des Classic Rock zu einem Sound zwischen Pub, Country-Club und Rocker-Kneipe.

Karten gibt es im Buchladen am Markt, in der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr.