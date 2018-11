Finale der Kulturzeichen im Sommer 2019

Die Kulturzeichen Kitzinger Land stehen mit dem Epilog-Jahr 2019 vor dem Finale. Die Kulturreihe war von Anfang an auf fünf Jahre angelegt und beleuchtet die Besonderheiten der Region mit Mitteln der zeitgenössischen Kunst und Kultur. Nach einem Auftaktjahr mit der Sicht externer Künstler auf den Gründungsmythos des Kitzinger Lands (Hadeloga-Sage) und drei Themenjahren (Wein, Wasser, Garten), steht nun der Epilog mit einer Innenschau unter der Ausgangsfrage „Was ist dein Kitzinger Land?“ an, so eine Mitteilung des Landratsamtes.

„Im Zentrum des Abschlussjahres stehen unsere regionalen Künstler“, zitiert das Schreiben Simone Göbel vom Regionalmanagement. So gibt es auch eine Ausschreibung auf der Suche nach dem kulturellen Fingerabdruck des Kitzinger Landes. Für die Kulturzeichen 2019 soll ein Skulpturen- und Installationsweg entstehen. Kulturschaffende, Künstler sowie Gemeinden des Landkreises sind aufgerufen, Konzeptideen für Skulpturen und Installationen einzureichen, die die Frage „Was erzählt DEIN Ort im Kitzinger Land?“ aufgreifen und künstlerisch übersetzen.

„Wichtig ist ein konkreter regionaler Bezug, beispielsweise indem Geschichten aus dem Ort aufgegriffen werden“, erklärt Göbel. Auch Gemeinden sind eingeladen, Kulturschaffende zur Teilnahme zu animieren und sich gemeinsam auf eine Geschichte oder ein Motiv zu verständigen. Eine Jury wird aus allen Beiträgen zehn Skulpturen und Installationskonzepte auswählen und einen Realisierungsbetrag von jeweils 2500 Euro zur Verfügung stellen.

Ein wichtiger Bestandteil der Kulturzeichen ist traditionell die Einbindung von Programmen der Kulturakteure der Region. Für die Kulturzeichen 2019 werden insbesondere Veranstaltungen bzw. Programmpunkte gesucht, die die Kernfrage „Was erzählt DEIN Ort im Kitzinger Land?“ aufgreifen. Die Programmpunkte der Partner sollen in den Monaten Juni und Juli 2019 stattfinden. Die Einsendung der Programmpunkte ist bis zum 20. Januar 2019 möglich. Text- und Bildmaterial für die Programmbroschüre müssen bis zum 17. Februar 2019 eingehen.

Die Ausschreibung und weitere Informationen sind zu finden unter www.kitzingen.de