Filmabend zum 75. Jahrestag der Zerstörung von Dornheim

Anlässlich des 75. Jahrestags der Zerstörung von Dornheim während des Zweiten Weltkriegs lädt die Katholische Erwachsenenbildung am Mittwoch, 1. April, zu einer Vorführung der Dokumentation "Die Männer von Brettheim" mit anschließendem Gespräch ein. Beginn ist laut der Pressemitteilung um 19.30 Uhr im Schützenhaus in Dornheim.

Mitte der 1980er-Jahre entstand der weltweit beachtete Dokumentarfilm der Realschule Rothenburg. Der Film schildert die Ereignisse, die sich Anfang April 1945 in Brettheim zugetragen haben, und lässt Zeitzeugen sprechen. Viele Parallelen und Vorkommnisse in der gezeigten Dokumentation erinnern an die Zerstörung von Dornheim. Referent an diesem Abend ist Jochen Ehnes, Bildungsreferent im Erzbischöflichen Jugendamt in Ansbach.