Film ab auf Kloster Banz

Das Rüstzeug, das Abenteuer einer Alpenüberquerung im Juni filmisch zu dokumentieren, holten sich 24 Schülerinnen und Schüler des Armin-Knab-Gymnasiums Kitzingen bei einem Medienseminar der Hanns-Seidel-Stiftung auf Kloster Banz. Die drei Referenten, Helmut Göb, Thorsten Wiesmer und Hans-Peter König, brachten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zunächst die Theorie des Filmdrehens näher, so die Mitteilung der Schule. Gerüstet mit dem neuen Wissen konnten die Schülerinnen und Schüler tags darauf mit der Praxis loslegen. In Kleingruppen machte sich die Schülerinnen und Schüler mit den Lehrkräften Kathrin Fürst und Bastian Wander an den Filmdreh. Es musste auf verschiedene Einstellungen und Perspektiven, Licht und Ton, und Achsensprünge geachtet werden. Außerdem war allen nach dem Theorieteil des Vortages klar: Zwischenschnitte nicht vergessen. Dei Referenten zeigten, wie man das Filmmaterial schneidet und mit Musik und Text unterlegt. Am letzten Tag drehte sich schließlich alles um die Vorführung und Analyse der gedrehten Kurzfilme. Gespannt konnte jeder sehen, was die anderen Gruppen kreiert hatten. Die Beiträge waren allesamt gelungen: mal humoristisch, mal dramatisch oder im Dokumentarstil. Zusätzlich gaben die Referenten jede Menge Tipps, wie das Filmprojekt auf der Alpenüberquerung gemeistert werden kann.