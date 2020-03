Feuerwehrverein Schnepfenbach wählt einen neuen Vorstand

Die Jahresversammlung des Feuerwehrvereins Schnepfenbach stand ganz im Zeichen der Neuwahl eines Teils des Vorstandes. Zur Wahl standen der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden, des Schatzmeisters und der beiden Beisitzer, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.

In seinem Bericht blickte der Vorsitzende Volker Heilmann auf ein ereignisreiches Jahr 2019 mit dem Höhepunkt Kilianifest, das am 13. und 14. Juli wieder mit vollem Erfolg gefeiert wurde. Die Veranstaltung sei eine Glanzleistung der Dorfgemeinschaft, da sie ohne die vielen freiwilligen Helfer nicht in dieser Form machbar wäre, so die Mitteilung.

Danach kam er auf das aktuelle Umbauprojekt im Obergeschoss der ehemaligen Schule, die als Gemeinschaftshaus dient, zu sprechen.

Nach dem Verkauf der ehemaligen Gaststätte Fischer, die als Treffpunkt der Dorfgemeinschaft diente, konnte das Inventar vom neuen Besitzer kostenlos übernommen werden. Daraus entstand der Plan, im Obergeschoss der ehemaligen Schule zwei Räume zusammen zu legen und eine Möglichkeit für Vereinsmitglieder zu schaffen, sich zu treffen. Das Ambiente der alten Gastwirtschaft, in der Ostbevölkerung als "Frieda" bekannt, soll soweit wie möglich in dem neu geschaffen Raum wiederbelebt werden. Daneben wird der Jugend ein weiterer Raum zur Verfügung gestellt. Bis Mitte des Jahres soll der Umbau, der komplett in Eigenleistung erfolgt, fertiggestellt sein.

Vier Jugendliche aufgenommen

Kommandant Stephan Biederer nahm die vier Jugendlichen Lucas Rath, Naomi Freisleben, Nina und Annika Biederer die Feuerwehr auf. Die Jugendgruppe wird von der neuen Jugendwartin Eileen Barthel geleitet.

Vor der Neuwahl wurden drei langjährige Mitglieder des Vorstands, die sich nicht mehr zur Wahl stellten vom Vorsitzenden Volker Heilmann geehrt und mit einem Präsent verabschiedet: Kassiererin Nadja Reichert, stellvertretender Vorsitzender Ottmar Barthel und Beisitzer Josef Kuhn.

Bei den Wahlen wurde folgende Personen einstimmig von der Versammlung gewählt: stellvertretender Vorsitzender Jürgen Dorsch, Kassiererin Alexandra Dorsch, Beisitzer René Scholz und Katharina Redelberger.