Feuerwehrspende für den Helfer vor Ort

Anlässlich des Steckerlfischessens der Feuerwehr Effeldorf wurde dem HVO Dettelbach (Helfer vor Ort) eine Spende über 500 Euro überreicht. Die Idee hierzu fand sich, nachdem die Vorstandschaft über die Aufstellung eines Defibrillators im Ortsteil Effeldorf diskutiert hatte. Da man allerdings zusätzlich für Dettelbach-Bahnhof und Neuhof etwas tun wollte, wurde der Vorschlag verworfen und eine Spende an die BRK Bereitschaft Dettelbach beschlossen. Dieser sitzt in Dettelbach und ist zusätzlich zuständig für alle Ortsteile. Er wird bei Notfällen alarmiert und ist teilweise vor dem Notarzt oder Rettungsdienst vor Ort. Mit der Spende möchte der Feuerwehrverein Effeldorf den HVO unterstützen, damit dieser auch in Zukunft einsatzfähig ist und in Dettelbach und den Ortsteilen bei Notfällen helfen kann, so Benedikt Endres, erster Vorstandsvorsitzender und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Effeldorf.