Feuerwehrfahrzeug für Martinsheim: Gebraucht oder neu?

Keine Entscheidung gab es am Mittwochabend beim Thema des Feuerwehrautos für Martinsheim. Kommandant Thomas Nagler präsentierte dem Gemeinderat in der alten Schule seinen Vorschlag, ein mittleres Löschfahrzeug (MLF) neu zu kaufen.

Zwar wurde nach gebrauchten Fahrzeugen gesucht, doch gut geeignete sind selten und kosten meist noch über 50 000 Euro. Zudem müssten diverse Anpassungen vorgenommen werden, um die Ausrüstung der Martinsheimer Wehr unterzubringen, da jedes Fahrzeug individualisiert ist.

Insgesamt schätzt er die Kosten inklusive Ausstattung und Umbauten auf rund 110 000 Euro für die Gemeinde. Mit entsprechender Förderung liegen die erwarteten Kosten für ein neues MLF bei etwa 150 000 Euro. Dies beinhaltet die Anschaffung von zwei baugleichen Fahrzeugen, was möglicherweise mit der Gemeinde Seinsheim realisiert werden könnte, in der dies derzeit ebenfalls ein Thema ist, erläuterte der Kommandant. Bevor eine Entscheidung fällt, will die Gemeinde ein Treffen mit den Kommandanten aller vier Ortsteile und der Feuerwehrführung des Landkreises abhalten, um ein langfristiges Konzept zu erstellen.

Beschafft werden soll hingegen ein neuer Technische-Hilfeleistungs-Satz (THL). Beim derzeitigen müssten die Schläuche ausgetauscht werden, was im Vergleich zu einem Neukauf, für den es einen Zuschuss gibt, als zu teuer angesehen wurde. Die neue Ausrüstung soll laut Kommandant sowohl auf dem derzeitigen Fahrzeug, als auch auf einem eventuell beschafften Ersatzfahrzeug einsetzbar sein.

20-Kilovolt-Kabelleitung durch die Gemeinde

Über die Verlegung einer 20-Kilovolt-Kabelleitung durch die Gemarkung der Gemeinde wurde positiv entschieden. Von der Photovoltaik Freiflächenanlage "An der Hammersmühle" bei Wässerndorf (Gemeinde Seinsheim) soll diese entlang verschiedener Flurwege von Osten bis zum Umspannwerk westlich von Martinsheim/Enheim verlaufen.

Die Länge der Leitung beträgt etwa 5850 Meter auf Martinsheimer Gemarkung und 6770 Meter gesamt. Als Vertreter der Energiefreunde Hammersmühle erklärte Jochen Link, dass der Übergabepunkt von der N-Ergie so vorgegeben wurde. Details zur Verlegung müssen noch in einer Begehung geklärt werden.

Einer Voranfrage zur Errichtung eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten in der Georg-Nagler-Straße in Martinsheim wurde zugestimmt. Dabei wurde auch ein Fußweg als Zugang über den nördlichen Grünstreifen von der Schulstraße aus genehmigt, obwohl es Bedenken gab, dass die künftigen Mieter auf der Straße statt den Stellplätzen auf der anderen Seite des Hauses parken könnten.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet voraussichtlich am Dienstag, 10. März, statt.