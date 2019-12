Feuerwehreinsatz wegen verbrannter Pizza

In der Nacht zum Samstag wollte sich ein 25-Jähriger im Volkacher Ortsteil Rimbach in seiner Küche eine Pizza aufbacken. Er schob diese laut Polizei in den Backofen, ging einen Stock höher und schlief ein. Gegen Mitternacht wurde ein Nachbar wurde durch den piepsenden Rauchmelder aufmerksam und schaute nach. Da der 25-Jährige trotz Klingeln nicht öffnete, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Der Nachbar konnte den 25-Jährigen schließlich wecken. Die verkohlte Pizza wurde von der Feuerwehr Rimbach entsorgt.