Feuerwehr verhindert Waldbrand

Um kurz vor 9 Uhr meldete ein aufmerksamer Passant das Feuer über Notruf 112. Zwischenzeitlich war das Feuer bereits in den Waldboden eingedrungen. Die Einsatzkräfte öffneten den brennenden Waldboden und löschten das Feuer ab. Anschließend wurde die Fläche von fünf Quadratmetern großzügig eingewässert.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Volkach und Obervolkach konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen gegen den Verursacher aufgenommen.

Feuerwehr warnt vor Waldbrandgefahr

An dieser Stelle warnt die Feuerwehr Volkach ausdrücklich vor Lagerfeuer mitten in der Natur. Im Moment herrscht in Unterfranken Waldbrandwarnstufe 4 von möglichen fünf Warnstufen. Bei den aktuellen Witterungsverhältnissen genügt bereits eine fahrlässig weggeworfene, glimmende Zigarette, um die Natur in Brand zu setzen. „Vegetationsbrände können sich rasend schnell ausbreiten und etwa Getreidefelder komplett vernichten. Die meisten Vegetationsbrände werden durch menschliches Handeln und Unachtsamkeit ausgelöst.“, erklärt Moritz Hornung Pressesprecher der Volkacher Feuerwehr.

Aus diesem Anlass hat die Feuerwehr Volkach hat einige Hinweise parat: