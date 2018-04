Feuerwehr rückt zu Mülltonnenbrand aus

Zu einem Mülltonnenbrand musst die Iphöfer Feuerwehr in der Sonntagnacht ausrücken.

Wie die Polizei mitteilt, brannten im Hof eines Weingutes in der Rödelseer Straße zwei Mülltonnen lichterloh. Brandursache dürfte wohl glühende Asche gewesen sein, die der Eigentümer laut Polizeibericht selbst in der Tonne entsorgt hatte. Sägespäne und Papier, die sich in der Mülltonne befanden, taten ihr Übriges. Neben den Tonnen wurden daneben stehende Holzpaletten beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.