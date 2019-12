Feuerwehr löscht Ofenbrand

Am zweiten Weihnachtsfeiertag musste die Feuerwehr Iphofen zur Mittagszeit zu einem Brand in der Dr. Karlheinz-Spielmann-Straße in Iphofen ausrücken.

In einem Wohnhaus war eine defekte Außenleitung eines Specksteinofens in Brand geraten, wie es im Polizeibericht heißt. Aus dieser trat Flüssigkeit aus, welche den Ofen in Brand gesetzt hatte. Der Bewohner der Wohnung blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 bis 3000 Euro.