Feuerwehr Mainsondheim ehrte Niklas Weickert

Zur Generalversammlung der Mainsondheimer Feuerwehr im SCM-Sportheim begrüßte Vorstand Franz-Josef Schmidt 24 Mitglieder. Den musikalischen Rahmen übernahm der Männergesangverein Albertshofen.

Anschließend blickte Schmidt auf das vergangene Jahr zurück. Die neuen Doppelgaragen, die an die neue Schule angebaut wurden, wurden bei einem Sommerfest im Juni offiziell übergeben. Sie sind der Ersatz für das alte Feuerwehrhaus, das von der Stadt Dettelbach verkauft wurde. Inzwischen stehen die neuen Doppelgaragen und auch die Pflasterarbeiten sind erledigt, so dass einem baldigen Umzug nichts mehr im Wege steht.

Franz-Josef Schmidt dankte allen Ausschussmitgliedern, Feuerwehrkameraden und fördernden Mitgliedern, die mitgeholfen haben, dieses Projekt zu realisieren. Beim Umzug werden sicher noch einige Helfer gebraucht. Die neuen Garagen dienen zum Lagern der diversen Festausrüstungen, wie Tische, Bänke, Verkaufsbuden und Pavillons und werden von den örtlichen Vereinen genutzt. Im Frühsommer ist ein Einweihungsfest geplant.

Verein der Feuerwehr hat 99 Mitglieder

Derzeit gibt es 31 aktive Mitglieder, darunter drei Frauen und drei Jugendliche, bilanzierte Schmidt. Insgesamt besteht der FFW-Verein aus 99 Mitgliedern, darunter drei Ehrenmitglieder, 27 passive Mitglieder und 38 fördernde Mitglieder.

Die Aktiven wurden vergangenes Jahr zu zwei Einsätzen gerufen: ein umgestürzter Baum und ein Kleinbrand am Lagerfeuer in Dettelbach. Außerdem wurden zwölf Übungen und Schulungsabende, sowie eine Hauptübung mit der FFW Albertshofen an der Gartenlandhalle in Albertshofen durchgeführt. Auch beim Martinszug, Kirchenzug und Beerdigungen war die Feuerwehr mit Sicherheitswachen präsent.

1. Kommandant Matthias Niedner und 2. Kommandant Heiko Kainz nahmen an den Kommandantenversammlungen des KBM Bereiches und der Frühjahrsdienstversammlung des Landkreises teil. Die Anschaffung eines Saugkorbes und von Schläuchen wurde von der Stadt Dettelbach genehmigt.

Kreisbrandinspektor betont Notwendigkeit kleiner Feuerwehren

Kreisbrandinspektor Dirk Albrecht überbrachte die Grüße der Landkreisführung. Er unterstrich die Notwendigkeit der kleinen Feuerwehren auf den Dörfern, ebenso die Motivierung für das Ehrenamt. Er verlieh Niklas Weickert für 25-jährige Dienstzeit in der aktiven Wehr eine Urkunde und das Ehrenkreuz in Silber.

Der dritte Bürgermeister der Stadt Dettelbach, Helmut Kapp, berichtete abschließend von der verstärkten Aufrüstung der Feuerwehren im Stadtgebiet in den vergangenen Jahren, so auch die Anschaffung von zwei neuen Einsatzfahrzeugen.