Feuerwehr-Grundausbildung abgeschlossen

24 Feuerwehranwärterinnen und -anwärter aus den Feuerwehren Effeldorf, Euerfeld und Dettelbach legten die Zwischenprüfung der modularen Truppausbildung (MTA) ab. Neben einem Theorietest meisterten die Teilnehmer sechs praktische Prüfungsaufgaben mit Bravour, heißt es in einer Pressemitteilung. Die MTA ist die Grundausbildung der bayerischen Feuerwehren, bestehend aus einem Basismodul sowie einem Vertiefungs- und Zusatzmodul. Unter der Schirmherrschaft von Kreisbrandmeister Arnulf Hanf wird der Grundlehrgang in regelmäßigen Abständen zentral für die Feuerwehren aus Dettelbach und den Ortsteilen angeboten. Zusammen mit dem Ausbilderteam um Mathias Baumann, Michael Sturm und Sebastian Zimmer trafen sich die Teilnehmer seit Oktober 2018 an rund 20 Veranstaltungen um das praxisorientierte feuerwehrtechnische Grundwissen zu erlernen. Zu den Inhalten des Basismoduls gehörten auch ein erweiterter Erste-Hilfe-Kurs sowie eine Sprechfunkausbildung. Nach der Zeugnisübergabe ging der Dank von Kreisbrandinspektor Dirk Albrecht unter anderem an die Verantwortlichen für die gute Organisation und Ausbildung sowie an alle Teilnehmer für das ehrenamtliche Engagement bei der Feuerwehr.