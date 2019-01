Feuerwehr Dimbach plant Gerätehaus

Drei Kameraden der Feuerwehr Dimbach konnten am Freitagabend das Feuerwehrehrenzeichen des Freistaats Bayern in Gold in Empfang nehmen. Kreisbrandrat (KBR) Roland Eckert zeichnete Norbert Bauer, Rainer Markert und Alfred Sauer für 40 Jahre aktiven Dienst aus. Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre ging an Arnold Rumpel.

"Ihr habt wertvolle Freizeit für die Allgemeinheit geopfert", dankte Eckert in der Hauptversammlung des Vereins "Feuerwehr- und Dorfgemeinschaft Dimbach" den Geehrten für die geleistete Arbeit. Der Sturm Fabienne habe gezeigt, wie schnell Jedermann von Unglücksfällen betroffen sein kann. In manchen Bereichen des Landkreises habe Ausnahmezustand geherrscht. Aus der Bevölkerung habe er nur Dank für das Engagement der Einsatzkräfte gehört. Dies beweise, wie wertvoll kleine Ortsteilwehren seien. Eckert lobte die Bereitschaft der Floriansjünger, sich durch regelmäßiges Üben fit zu halten. "Übungen am Sonntagvormittag können ganz schön hart sein", scherzte der KBR.

Kommandant Christian Sauer lobte seine 19 Kameraden, darunter drei Frauen, für den erfreulichen Anstieg der Übungsbeteiligung im vergangenen Jahr. Zehn Übungen fanden statt. Dreimal musste die Wehr ausrücken. Umgestürzte Bäum waren die Ursachen. Im September nahm die Mannschaft an der Großübung der Feuerwehren im Landkreis Kitzingen teil. Ausgangslage war ein Waldbrand. Einige Kameraden engagierten sich besonders.

Neuer Gruppenführer ist Florian Troll, neuer Gerätewart René Bauer. Die jüngste Anschaffung einer Motorsäge bezeichnete Sauer in Anbetracht der Sturmschäden als dringend notwendig. Er dankte der Stadt Volkach, die das Grundstück der Alten Schmiede erwarb. Dort soll ein neues Feuerwehrhaus errichtet werden. "Der erste Planungsentwurf ist kurz vor Vollendung", sagte Sauer. Er und seine Kameraden hoffen jetzt auf die Zustimmung im Volkacher Stadtrat.

Bürgermeister Peter Kornell gratulierte den geehrten Einsatzkräften zur Auszeichnung. Der freiwillige Dienst bei der Feuerwehr sei in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit und müsse deshalb gewürdigt werden. Vorsitzende Marina Bauer informierte über die Aktivitäten der Dorfgemeinschaft und skizzierte das Geschehen bei den Landfrauen und den Musikern.

Auf einer Interessenliste wurden im Ort Ideen und Interessen der Dimbacher Gemeinschaft zusammen getragen. Am meisten interessierten Sägekurs, Nähabend, Baumschnittkurs und Erste Hilfe Kurs. In Planung für dieses Jahr sind Maibaumfest, Kesselfleischessen und Bremserabend.