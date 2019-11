Kitzingen vor 1 Stunde

Feuerlöscher entleert und Graffiti gesprüht

In der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, entleerten bisher unbekannte Täter in der Parkgarage am Feuerwehrhaus am Unteren Mainkai in Kitzingen den dort angebrachten Feuerlöscher auf mehreren Parkflächen. Außerdem wurden laut Polizeibericht mehrere Graffiti auf die Betonwände gesprüht. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro.