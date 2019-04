Feuer in Marktbreiter Schreinerei

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am frühen Freitagmorgen in einer Schreinerei in Marktbreit ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Kurz vor 3.30 Uhr waren Anwohner in der Langen Gasse durch Knallgeräusche wach geworden und entdeckten Feuer in der Schreinerei. Sie wählten den Notruf, was Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Kitzingen und die Feuerwehren aus Marktbreit, Obernbreit, Gnodstadt und Ochsenfurt auf den Plan rief. Die Löschmannschaften hatten das Feuer schnell im Griff und konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern, wie es im Bericht der Polizei heißt.

Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt

Die Anwohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht und wurden vom vorsorglich alarmierten Rettungsdienst versorgt. Verletzt wurde dem aktuellen Sachstand nach niemand, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Was die Ursache für das Feuer war, ist noch unklar und nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen aktuell nicht vor.