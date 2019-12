Feuer im Hotel: Weihnachtsdeko gerät in Brand

Eine Rauchentwicklung in einem Hotel in Sommerach hat am Donnerstagmorgen Gäste der Unterkunft sowie mehrere Feuerwehren aus der Umgebung aufgeschreckt. Wie die Volkacher Feuerwehr in einer Pressemitteilung berichtet, hat gegen 6 Uhr Deko-Material in einem Hotel in der Hauptstraße gebrannt.

Ein Atemschutztrupp der Sommeracher Wehr ging laut der Pressemitteilung in das Gebäude vor und entfernte das Brandgut aus dem Flur. Weil das Gebäude stark verraucht war, setzten Feuerwehrleute einen mobilen Hochleistungslüfter ein, um den Rauch aus dem Innern des Gebäudes zu blasen.

Einsatz endet nach einer halben Stunde

Wie die Polizei Kitzingen auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigt, hat der Rettungsdienst des BRK, der mit zwei Rettungswagen, den Helfern vor Ort sowie einem Einsatzleiter am Brandort war, sechs Hotelgäste wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vor Ort untersucht. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass niemand verletzt worden war. Nach einer halben Stunde war der Einsatz der Feuerwehren aus Sommerach, Stadtschwarzach und Volkach beendet.

Nach Angaben der Polizei dürfte eine zu stark heruntergebrannte Kerze für den Schwelbrand der Weihnachtsdeko verantwortlich sein. Der Schaden beläuft sich laut der Hotelchefin auf rund 150 Euro, berichtet die Polizei.