Kitzingen vor 19 Minuten

Fettleber: Schönheitsfehler oder ernstzunehmende Erkrankung?

Die Fettleber ist laut einer Pressemitteilung die häufigste Lebererkrankung in Deutschland. Falsche Ernährung, Übergewicht und erhöhter Alkoholkonsum sind die wichtigsten Ursachen für die Entstehung einer Fettleber, heißt es. Dr. Ulrich Dreher, Chefarzt der Inneren Abteilung Klinik Kitzinger Land/Schwerpunkt Gastroenterologie, erläutert in einem Vortrag die Ursachen der nichtalkoholischen Fettlebererkrankung, die Symptome und Therapiemöglichkeiten. Auf die Frage, was man selbst mit einer gesunden Ernährung bewirken kann, gibt Gabriele Langer, Ernährungsberaterin und Diabetesassistentin, im zweiten Teil des Vortrags Antwort.