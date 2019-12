Festliches Weihnachtskonzert des Gymnasiums Marktbreit

Draußen ist es schon dunkel, als die letzten Sängerinnen und Sänger zum Einsingen durch eine Gruppe von Konzertgästen schlüpfen, die vor der Kirchentür auf Einlass warten. In sieben Instrumental- und Vokalensebles präsentierten die Schüler, derzeitige und auch einige ehemalige, bei einem Konzert unter der Leitung von Martin Burkard und Martin Oltsch eine gelungene Mischung internationaler weihnachtlicher Musik aus sechs Jahrhunderten.

Den feierlichen Einstieg gestalteten die Instrumentalensembles des Gymnasiums, wie es im Presseschreiben der Schule heißt. Sie spielten Auszüge aus dem bekannten Weihnachtskonzert in g-Moll von Arcangelo Corelli. Es folgten Arrangements von norwegischen Komponisten mit Elementen der Folklore, der Gospelmusik und der modernen Popmusik.

Über 60 helle Kinderstimmen verzauberten

Die über sechzig jungen Sänger des Unterstufenchors bezauberten ihr Publikum anschließend mit ihren hellen Kinderstimmen. Im Enya-Song „Journey of the angels“ sangen sie vom Flug der Engel, der unbemerkt in einer Winternacht beginnt und die Weihnacht einläutet. In einem Lied von Rolf Zuchowski besangen sie den „Kleinen Frieden“, der jenseits der großen Gesten mit Güte, Beharrlichkeit und Kraft zur Vergebung den Alltag der Menschen bereichert.

Es folgten Musikstücke des Unplugged Ensembles und des Vokalensembles, die aufgrund ihrer Kombination aus innovativen Arrangements viel Applaus ernteten: Das 600 Jahre alte englische Volkslied „Cherry Tree Carol“ wurde vom Unplugged-Ensemble, bestehend aus einer Geige, einem Klavier und vier Sängerinnen präsentiert.

Anschließend sang der große Chor. Die etwa 40 Sängerinnen und Sänger zeigten mit viel Stimmgewalt und großer Präzision ein breites Repertoire. Vom meditativ getragenen mittelalterlichen „In dulci jubilo“ über ein eindrucksvoll dargebotenes Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert bis hin zum jubelnden „Angel's carol“ von John Rutter aus dem 20. Jahrhundert spannten sie den musikalischen Bogen.

Am Schluss standen alle Mitwirkenden noch einmal gemeinsam vor ihrem Publikum: Im Lied „Pavane for a silent night“ musizierten und sangen Schüler, Lehrer sowie ehemalige Schüler.