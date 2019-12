Münsterschwarzach vor 45 Minuten

Festliche Klänge in der Abteikirche Münsterschwarzach

Zu einem Weihnachtskonzert lädt das Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach am Mittwoch, 18. Dezember, um 18.30 Uhr in die Abteikirche ein. Unter Leitung von Manfred Weidl haben die mehr als 200 Mitwirkenden festliche Weisen einstudiert, mit denen sie die Zuhörer auf das nahende Weihnachtsfest einstimmen möchten, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Anschluss an das Konzert laden Schüler der Oberstufe auf dem Platz vor der Abteikirche zu Glühwein und Kinderpunsch ein.