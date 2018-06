Feste Stelle für den Sonnenschein

Über Inklusion wird am Gymnasium in Wiesentheid nicht nur gesprochen sie wird auch gelebt. Das zeigte sich bei einem Anlass, über den sich alle freuten. Künftig erhält mit Mandy Hassan eine behinderte Frau eine Vollzeitstelle.

Die 30-Jährige, die von Geburt an behindert ist, kümmert sich um die Bibliothek der Schule, und wie: „Du bist einfach so ein Sonnenschein! Die Schüler freuen sich schon wenn sie rein kommen. Du bist die gute Seele der Bibliothek“, gratulierte ihr mit Eva Burkard eine Lehrerin, die neben den Fächern Englisch und Sozialkunde auch als Vertrauenslehrerin an der Schule ist.

Wenn nötig, trügen die Schüler auch mal ihren Rollator die Treppe hoch in den ersten Stock, erzählte sie. Seit fünf Jahren ist die Mitarbeiterin der Mainfränkischen Werkstätten bereits am Steigerwald-Landschulheim angestellt, bislang jedoch nur mit einem befristeten Vertrag, der jedes Mal zum Verlängern anstand.

Die gute Nachricht der unbefristeten Anstellung überbrachten nun die Geschäftsleiterinnen vom Zweckverband Bayerischer Landschulheime, Gudrun Pflanzl und Anja Schmitthauer, sowie Landrätin Tamara Bischof. Durch das Zusammenwirken ihrer beiden Stellen wurde das Ganze ermöglicht. „Sie leisten einen wichtigen Beitrag im Zusammenleben an der Schule. Ich freue mich, dass es geklappt hat“, sagte Gudrun Pflanzl.

„Tolles Inklusionsprojekt“

Mit Leonardo Laxa stellte ein Schüler kurz die Zusammenarbeit des Gymnasiums mit den Mainfränkischen Werkstätte vor, die es seit 25 Jahren gibt. So steht jedes Jahr eine gemeinsame Mehrtagesfahrt an, auch vorher und nachher trifft man sich mit den Behinderten. Nicht nur davon zeigte sich Landrätin Bischof beeindruckt. Sie hob Mandy Hassan als „Beispiel für ein tolles Inklusionsprojekt“ hervor. Die junge Frau passe sehr gut an die Schule, sie helfe auch an anderer Stelle mit, gebe zum Beispiel einer jungen Chinesin Deutschunterricht, wusste die Landrätin. So sei man dem Wunsch der Schule nach einer festen Anstellung gerne nachgekommen.

Sozialpädagogin Madeleine Leube von den Mainfränkischen Werkstätten hob hervor, dass sich der gemeinsame Weg ihrer Einrichtung mit Mandy Hassan gelohnt habe. Symbolisch für die Strecke überreichte sie ein Stück einer Eisenbahnschiene.