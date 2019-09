Festakt am Tag der Heimat

Der Bund der Vertriebenen lädt am Samstag, 14. September zum "Tag der Heimat" in das Kitzinger Landratsamt ein. Die Veranstaltung beginnt um 16.15 Uhr mit einer Totenehrung am Denkmal der Vertriebenen am Alten Friedhof, teilt der Kreisverband in einer Pressemitteilung mit.

Im Anschluss findet um 17 Uhr unter dem Motto "Menschenrechte und Verständigung - Für Frieden in Europa" ein Festakt im großen Sitzungssaal des Landratsamts statt. CSU-Landtagsabgeordnete Barbara Becker wird die Ansprache halten, der Chor Drushba übernimmt die musikalische Begleitung der Veranstaltung.

Nach dem offiziellen Teil soll es zu einem kleinen Umtrunk in den Keller des Landratsamtes gehen, heißt es abschließend.