Mainstockheim vor 10 Stunden

Festabend zum 100-jährigen Bestehen

Auf sein 100-jähriges Bestehen kann der 1. FC Mainstockheim zurückblicken. Nach einem Festabend am Freitag, 21. Juni, 20 Uhr, geht es am Samstag und Sonntag am Sportplatz für die Öffentlichkeit weiter, heißt es in einer Pressemitteilung. Am 22. Juni stehen ab 10 Uhr Jugendspiele auf dem Programm, bevor um 15 Uhr die Aktiven auflaufen. Ab 20 Uhr klingt der Festtag mit Live-Musik aus. Der Sonntag startet zum 10 Uhr mit einem Gottesdienst, anschließend gibt es Mittagstisch. Ab 14 Uhr werden die Finalspiele ausgetragen. Die Siegerehrung ab 18 Uhr beschließt das Festwochenende.